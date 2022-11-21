В станице Каневской стартовала завершающая стадия реконструкции набережной

Видео канала «Кубань 24»

На ее благоустройство направили более 30 млн рублей по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В Каневской на набережной установили уникальные часы, они показывают абсолютно точное время. Внутри у них — современный компьютерный механизм. Бой напоминает звучание курантов. Это не единственный арт-объект в станице. Набережная на берегу Средней Челбаски готова лишь на 95%, но уже притягивает внимание станичников.

«У нас набережная будет очень красивая. Как Галицкий строит, точно так же у нас будет. Уже часы стоят, туда дальше пройдите. Достопримечательностей кучу увидите. Но пока строится. Все будет четко», — поделился житель станицы Каневской Максим Белобров.

Раньше в этом месте рос бурьян, теперь же берег выровняли и благоустроили более 400 м прогулочной зоны. Здесь высадили деревья и кустарники, поставили скамейки и лежаки, установили детскую и спортивные площадки.

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