В Каневском районе построили 600 метров новой теплотрассы

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Строительство новой теплотрассы в селе Челбасском обеспечило бесперебойным отоплением порядка 150 человек, проживающих в двух многоэтажках.

Работы в селе Челбасском стартовали в 2021 году по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса». На строительство теплотрассы направили более 20 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов.

В Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева ежегодно обновляют не менее 5% теплосетей. За последние пять лет на Кубани заменили свыше 940 км теплосетей. До конца года планируют обновить более 140 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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