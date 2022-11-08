В Каневском районе построили 600 метров новой теплотрассы
Общество
08.11.2022 10:41
Строительство новой теплотрассы в селе Челбасском обеспечило бесперебойным отоплением порядка 150 человек, проживающих в двух многоэтажках.
Работы в селе Челбасском стартовали в 2021 году по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса». На строительство теплотрассы направили более 20 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов.
В Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева ежегодно обновляют не менее 5% теплосетей. За последние пять лет на Кубани заменили свыше 940 км теплосетей. До конца года планируют обновить более 140 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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