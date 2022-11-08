Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Кореновске включили отопление в многоэтажках военного городка

Общество
08.11.2022 07:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovske-vklyuchili-otoplenie-v-mnogoetazhkah-voennogo-gorodka
В Кореновске включили отопление в многоэтажках военного городка
Фото pixabay.com

Жители многоквартирных домов на бульваре им. А. Медведева сообщили в соцсетях, что несмотря на начало отопительного сезона, тепло в их квартирах не появилось.

По их словам, в квартирах было очень холодно и сыро. Из-за этого дети и взрослые начали чаще болеть, а в жилых помещениях появились грибок и плесень.

«По информации администрации Кореновского района, газ поступил в котельные, которые питают дома. Уже провели необходимые технические работы», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

В квартиры многоэтажек военного города вечером 7 ноября начало поступать тепло. Продолжается заполнение системы отопления для выведения ее в рабочий режим осенне-зимнего периода.

Читайте также: отопительный сезон в Краснодарском крае стартовал 12 октября. Тепло в дома жителей региона подают по заявкам.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В каких случаях балкон считается аварийным и кто его должен ремонтировать?
  2. «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
  3. Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
  6. Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию
Прямой эфир
Мы в соцсетях