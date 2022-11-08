В Кореновске включили отопление в многоэтажках военного городка
Общество
08.11.2022 07:25
Жители многоквартирных домов на бульваре им. А. Медведева сообщили в соцсетях, что несмотря на начало отопительного сезона, тепло в их квартирах не появилось.
По их словам, в квартирах было очень холодно и сыро. Из-за этого дети и взрослые начали чаще болеть, а в жилых помещениях появились грибок и плесень.
«По информации администрации Кореновского района, газ поступил в котельные, которые питают дома. Уже провели необходимые технические работы», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
В квартиры многоэтажек военного города вечером 7 ноября начало поступать тепло. Продолжается заполнение системы отопления для выведения ее в рабочий режим осенне-зимнего периода.
Читайте также: отопительный сезон в Краснодарском крае стартовал 12 октября. Тепло в дома жителей региона подают по заявкам.
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