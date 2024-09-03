В три раза увеличилось количество вызовов скорой помощи на Кубани летом

Самые частые причины обращения — инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания.

По словам замглавврача больницы скорой медицинской помощи Минздрава края Елены Геращенко, число звонков в скорую помощь на Кубани выросло летом в три раза, количество обращений по вопросам получения медпомощи детям — на 50%.

«Нагрузка на станции скорой помощи колоссальная в этот летний период, особенно на Черноморском побережье. Безусловно, это связано с ростом числа пациентов за счет притока туристов в регион. Летом число звонков увеличилось в три раза — до 5 тыс. в сутки», — сказала Геращенко.

В прошлом году чаще всего обращались с вирусной инфекцией, вызывающей гастроэнтерит. В связи с сильной жарой в этом году чаще всего обращались с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонией, сообщает ТАСС.

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