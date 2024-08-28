На Кубани для маломобильных граждан работают 35 выездных медицинских бригад

Ежедневно врачи центральной районной больницы Тимашевского района выезжают к маломобильным пациентам — это ветераны, инвалиды и пожилые люди, которые не могут передвигаться самостоятельно. И в этом году медики обследовали 300 таких человек. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

«Такая адресная помощь стала возможной благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». По ней в медучреждения края поступило более 1 тыс. автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи», — отметил он.

Всего в регионе сформировали 35 выездных бригад. Они оказали медицинскую помощь более 5,6 тыс. пациентам в возрасте от 60 лет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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