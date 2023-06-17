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В трех районах Кубани подтопленными остаются 492 придомовые территории и 94 дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-treh-rajonah-kubani-podtoplennymi-ostayutsya-492-pridomovye-territorii-i-94-doma
В трех районах Кубани подтопленными остаются 492 придомовые территории и 94 дома
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Лабинском, Кавказском и Усть-Лабинском районах продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Работают оценочные комиссии.

По состоянию на 16:00 в трех районах выявили подтопления 492 придомовых территорий. В 94 домах стоит вода.

В настоящее время уровень воды в реках снижается. В ликвидации подтоплений участвуют 193 человека и 52 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ситуация находится под особым контролем ведомства.

Читайте также: порядка 60 домов и более 300 придомовых территорий подтоплены в Лабинском районе.

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