Порядка 60 домов и более 300 придомовых территорий подтоплены в Лабинском районе
Происшествия
17.06.2023 13:30
По состоянию на 12:00 в пяти поселениях Лабинского района из-за обильных осадков подтопленными оставались около 60 домов и более 300 придомовых территорий.
Об этом сообщил глава Лабинского района Владимир Забураев. Во Владимировском сельском поселении проведена эвакуация из участковой амбулатории. Эвакуированы 15 пациентов и 26 пациентов дома социального обслуживания.
В ликвидации последствий ЧС в районе задействовано более 70 человек и 20 единиц спецтехники, написал Забураев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае подтопленными остаются 146 придомовых территорий и 10 домов.