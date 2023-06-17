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Порядка 60 домов и более 300 придомовых территорий подтоплены в Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poryadka-60-domov-i-bolee-300-pridomovyh-territorij-podtopleny-v-labinskom-rajone
Порядка 60 домов и более 300 придомовых территорий подтоплены в Лабинском районе
Фото t.me/vladimirzaburaev

По состоянию на 12:00 в пяти поселениях Лабинского района из-за обильных осадков подтопленными оставались около 60 домов и более 300 придомовых территорий.

Об этом сообщил глава Лабинского района Владимир Забураев. Во Владимировском сельском поселении проведена эвакуация из участковой амбулатории. Эвакуированы 15 пациентов и 26 пациентов дома социального обслуживания.

В ликвидации последствий ЧС в районе задействовано более 70 человек и 20 единиц спецтехники, написал Забураев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае подтопленными остаются 146 придомовых территорий и 10 домов.

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