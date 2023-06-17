В Краснодарском крае подтопленными остаются 146 придомовых территорий и 10 домов

В результате удара стихии пострадали четыре населенных пункта в Лабинском, Кавказском и Усть-Лабинском районах.

В настоящее время там остаются подтопленными 146 придомовых территорий. В 10 домов зашла вода. Специалисты ведут работу по ликвидации подтоплений.

Залповые дожди вызвали резкий подъем уровня воды в реке Неволька в станице Владимировской Лабинского района. Сейчас там остаются подтопленными 50 придомовых территорий.

«В превентивных целях была произведена эвакуация амбулатории в ЦРБ Лабинска. На месте работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю — 23 человека личного состава, шесть единиц техники, два плавсредства», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Лабинске подтоплены восемь придомовых территорий, в домах воды нет. В Усть-Лабинске вода стоит на 53 придомовых территориях. Подтопленных домов нет.

В Кропоткине остаются подтопленными 35 придомовых территории, в 10 домах находится вода.

В Сочи продолжаются ремонтные работы на автомобильном мосту через реку Мацеста в поселок Верховое. Сообщается, что отрезанных населенных пунктов нет, имеются объездные пути.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Владимирской Лабинского района из берегов вышла река Кукса, были подтоплены 80 дворов и 30 домов.