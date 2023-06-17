Непогода на Кубани: в Лабинском районе подтоплены более 90 дворов и 40 домов

Сильный дождь обрушился на Краснодарский край в ночь на 17 июня. В пострадавших районах продолжается ликвидация подтоплений.

Глава Лабинского района Владимир Забураев сообщил, что в муниципалитете от стихии больше всего пострадало Владимирское сельское поселение. В станице Владимирской из берегов вышла река Кукса, по предварительным данным, подтоплены 80 дворов и 30 домов.

«Кроме участковой больницы, о которой раннее сообщал, перевезены люди и из дома социального обслуживания. 26 постояльцев и пять сотрудников направлены в соцучреждение в станицу Чамлыкскую. В хуторе Привольный предварительно подтоплено девять домов и дворовых территорий», — написал Забураев в Telegram.

Помимо этого на территории Зассовского сельского поселения вода сошла с полей, в результате чего образовался затор ливневых сточных траншей. Также из берегов вышли ручьи Эрастов и Семикаленный. Они подтопили два участка и один дом. В хуторе Сладкий вышедшая из берегов Хуторянка подтопила четыре двора.

В станице Вознесенской река Чамлык переливается через региональную трассу в сторону хутора Харьковского. Подтоплений домов не наблюдается. В хуторе Харьковскойиз-за разлива реки Грязнухи пострадал один дом.

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