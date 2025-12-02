В трех районах Краснодарского края пройдет акция «День донора»

Специалисты краевой станции переливания крови на этой неделе посетят Красноармейский, Славянский и Усть-Лабинский районы. Акция пройдет в рамках Всероссийской недели борьбы со СПИДом.

Мобильный донорский пункт 2 декабря посетил станицу Полтавскую в Красноармейском районе. В Славянске-на-Кубани станция переливания крови будет работать 4 декабря на улице Батарейной, 377. В станице Воронежской Усть-Лабинского района — 6 декабря на улице Ленина, 10.

Перед донацией желающие принять участие в акции пройдут медобследование.

«На прошлой неделе наши специалисты посетили город Гулькевичи. В акции по добровольной донации крови приняли участие 55 человек, благодаря чему получилось заготовили порядка 25 литров крови и ее компонентов», — сообщила заместитель руководителя станции переливания крови Виктория Базнамина.

В донорской крови нуждаются пациенты с онкологическими заболеваниями, пострадавшие в авариях, женщины во время родов, пациенты хирургического профиля. Благодаря донорам удается обеспечивать запасы крови в необходимом объеме, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

