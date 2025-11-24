Офицеры ОМОН получили награды за донорство крови в Краснодаре

Двум офицерам ОМОН «Шторм-Юг» в Краснодаре вручили нагрудные знаки «Почетный донор России» на станции переливания крови.

Росгвардейцы удостоены этой награды за многократную сдачу крови. Каждый из них сделал это более 40 раз, внося значительный вклад в пополнение регионального банка крови.

«Мы сердечно благодарим вас за активное участие в популяризации донорства крови, желаем вам огромного здоровья, успешной службы, а главное — не останавливаться на достигнутом и всегда идти вперед», — отметили представители станции переливания.

После награждения сотрудники вновь присоединились к донорской акции.

