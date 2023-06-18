В трех районах Краснодарского края после подтопления работают 16 оценочных комиссий
Общество
18.06.2023 15:13
В четырех населенных пунктах в Лабинском, Кавказском и Усть-Лабинском районах остаются подтопленными 108 придомовых территорий.
В домовладениях воды нет. Также в настоящее время наблюдается снижение уровней воды в реках. К ликвидации привлекается 202 человека и 76 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь с 13 на 14 июня в Лабинском, Отрадненском и Кавказском районах, а также в Сочи прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 183 придомовых территорий и 4 дома в 10 населенных пунктах.