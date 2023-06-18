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В трех районах Краснодарского края после подтопления работают 16 оценочных комиссий

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-treh-rajonah-krasnodarskogo-kraya-posle-podtopleniya-rabotayut-16-otsenochnyh-komissij
В трех районах Краснодарского края после подтопления работают 16 оценочных комиссий
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В четырех населенных пунктах в Лабинском, Кавказском и Усть-Лабинском районах остаются подтопленными 108 придомовых территорий.

В домовладениях воды нет. Также в настоящее время наблюдается снижение уровней воды в реках. К ликвидации привлекается 202 человека и 76 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь с 13 на 14 июня в Лабинском, Отрадненском и Кавказском районах, а также в Сочи прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 183 придомовых территорий и 4 дома в 10 населенных пунктах.

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