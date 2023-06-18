В трех районах Краснодарского края подтопленными остаются 183 придомовые территории

По данным МЧС на 18 июня, работы по ликвидации последствий залповых ливней и подтоплений на Кубани продолжаются.

Продолжается работа оценочных комиссий. В трех районах подтоплены 183 придомовые территории. В домах воды нет. В настоящее время наблюдается снижение уровней воды в реках.

В ликвидации последствий подтоплений принимают участие 193 человека и 52 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: более 1 млрд рублей составил ущерб от разгула стихии в микрорайоне Мацеста в Сочи.