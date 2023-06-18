Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В трех районах Краснодарского края подтопленными остаются 183 придомовые территории

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-treh-rajonah-krasnodarskogo-kraya-podtoplennymi-ostayutsya-183-pridomovye-territorii
В трех районах Краснодарского края подтопленными остаются 183 придомовые территории
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

По данным МЧС на 18 июня, работы по ликвидации последствий залповых ливней и подтоплений на Кубани продолжаются.

Продолжается работа оценочных комиссий. В трех районах подтоплены 183 придомовые территории. В домах воды нет. В настоящее время наблюдается снижение уровней воды в реках.

В ликвидации последствий подтоплений принимают участие 193 человека и 52 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: более 1 млрд рублей составил ущерб от разгула стихии в микрорайоне Мацеста в Сочи.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июня
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
7 причин, чтобы спать голым
7 причин, чтобы спать голым
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях