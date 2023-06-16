В трех районах Краснодарского края подтопленными остаются 10 домов и 96 дворов

По данным на 19:00 16 июня в трех населенных пунктах в Лабинском, Кавказском и Усть-Лабинском районах остаются подтопленными 96 придомовых территорий и 10 домов.

В Лабинском районе остаются подтопленными 8 придомовых территорий. В домах воды нет. Работы по откачке воды продолжаются.

В Усть-Лабинске остаются подтопленными 53 придомовых территорий. В домах воды нет. Работы по откачке воды продолжаются.

В Кропоткине остаются подтопленными 35 придомовых территорий и 10 домов. Работы по откачке воды продолжаются.

В Сочи продолжаются ремонтно-восстановительные работы на автомобильном мосту через реку Мацеста в поселке Верховое. Отрезанных населенных пунктов нет, жители пользуются альтернативными маршрутами.

В подтопленных домовладениях работают 22 оценочные комиссии, ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь с 13 на 14 июня в Лабинском, Отрадненском и Кавказском районах, а также в Сочи прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 183 придомовых территорий и 4 дома в 10 населенных пунктах.