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В трех районах Краснодарского края отремонтировали 152 энергообъекта

Экономика
19.10.2022 16:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-treh-rajonah-krasnodarskogo-kraya-otremontirovali-152-energoobekta
В трех районах Краснодарского края отремонтировали 152 энергообъекта

Работы провели в Курганинском, Лабинском и Мостовском районах для подготовки к зимнему периоду.

С начала года в этих муниципалитетах отремонтировали 107 объектов распределительной сети, а также повысили надежность 34 воздушных линий электропередачи и 11 высоковольтных подстанций. На высоковольтных линиях установили птицезащитные устройства и заменили изоляторы и опоры.

Для предотвращения энергоаварий из-за падения деревьев и веток на провода специалисты расчистили более 30 га трасс линий. Также энергетики заменили более 940 ответвлений к частным домам, используя самонесущий изолированный провод.

Ремонт энергообъектов в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах выполнили сотрудники «Россети Кубань», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае отремонтировали свыше 3 тыс. линий электропередачи.

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