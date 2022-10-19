В трех районах Краснодарского края отремонтировали 152 энергообъекта
Работы провели в Курганинском, Лабинском и Мостовском районах для подготовки к зимнему периоду.
С начала года в этих муниципалитетах отремонтировали 107 объектов распределительной сети, а также повысили надежность 34 воздушных линий электропередачи и 11 высоковольтных подстанций. На высоковольтных линиях установили птицезащитные устройства и заменили изоляторы и опоры.
Для предотвращения энергоаварий из-за падения деревьев и веток на провода специалисты расчистили более 30 га трасс линий. Также энергетики заменили более 940 ответвлений к частным домам, используя самонесущий изолированный провод.
Ремонт энергообъектов в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах выполнили сотрудники «Россети Кубань», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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