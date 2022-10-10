В Краснодарском крае отремонтировали свыше 3 тыс. линий электропередачи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты капитально отремонтировали и провели ТО более 3,2 км воздушных линий, 97 км кабельных линий, а также 1 тыс. 220 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Всего на Кубани провели ремонт и техобслуживание более 3 тыс. линий электропередачи. Это позволит обеспечить стабильную работу в период пиковых нагрузок.

«Весь энергокомплекс Кубани, в том числе и электроснабжение, должен быть готов к низким температурам и неблагоприятным погодных явлениям. Энергетики компании «НЭСК-электросети» завершили свою программу подготовки по обеспечению надежной поставки качественного ресурса в осенне-зимний период», — сказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Для устранения нештатных ситуаций в крае сформировали 157 бригад в составе 582 человек и подготовили 282 единицы спецтехники.

По вопросам аварийного отключения электроэнергии можно обратиться по телефону: 8-800-234-83-73, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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