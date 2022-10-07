В пяти районах Краснодарского края отремонтировали 900 км линий электропередачи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ремонт линий электропередачи выполнили в Новопокровском, Белоглинском, Тихорецком, Павловском и Крыловском районах. Работы провели в рамках подготовки энергокомплекса к осенне-зимнему периоду.

Министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин сообщил, что надежность энергоснабжения повысили для 250 тыс. человек.

«Своевременный ремонт энергооборудования позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей в период низких температур и неблагоприятных погодных явлений. Общая численность населения этих муниципалитетов — 250 тыс. человек. Работы по подготовке к зиме идут на территории всего края», — сказал Прошунин.

Энергетики выполнили годовой план капремонта воздушных линий электропередачи распределительной сети. Они отремонтировали 363 линии низкого класса напряжения. Их общая протяженность — около 900 км. Кроме того, с начала года на линиях электропередачи заменили почти 1 тыс. опор, 1 тыс. 786 изоляторов и 54 км провода, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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