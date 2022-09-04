В пригороде Новороссийска построили 15 км новой линии электропередачи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Новая линия позволит обеспечить надежное энергоснабжение жителей станицы Натухаевская.

В станице ведется активная застройка и действующие объекты распределительной сети испытывали повышенные нагрузки.

«Отмечался спрос на техприсоединение. В ответ на обращения жителей энергетики проложили более 40 км самонесущего изолированного провода с увеличенной пропускной способностью, установили 778 опор. Для муниципалитета это значимое событие», — отметил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

Современный провод обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях и сильном ветре.

Также специалисты расчистили 3,3 га трасс в охранных зонах ЛЭП для минимизации риска возникновения технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев на провода, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.