В трех городских парках Краснодара 23 апреля проведут обработку от клещей

Накануне обработку от клещей начали в парке на Затоне. На очереди «Солнечный остров», Чистяковская роща и «Старая Кубань».

«Обработка зеленых насаждений пройдет в сухую безветренную погоду после 23:00», — сообщили в официальном информационном канале «Краснодарские парки».

Жителей и гостей Краснодара попросили не посещать обозначенные парки во время проведения обработки от клещей. Однако отмечается, что используемые вещества безопасны для людей и животных.

После указанных общественных территорий от клещей обработают также «Городской сад» и «Рождественский». О работах в каждом из них сообщат дополнительно.

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