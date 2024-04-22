Между Анапой и Темрюком с 1 мая дважды в день будет ходить электричка

Новый пригородный сезонный маршрут начнет работать с 1 мая.

Поезда будут ходить дважды в день.

Из Анапы электричка отправится в 5:27 и 16:42, время прибытия в Темрюк — в 6:34 и 17:49.

Из Темрюка состав отправится в 7:04 и 18:20, прибытие в Анапу — в 8:15 и 19:28.

Электрички проследуют с остановками на станциях Гостагаевская, Юровский, Красная Стрела и остановочном пункте 3 км.

Сезонные составы будут курсировать до 30 сентября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СК ЖД.

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