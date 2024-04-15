Раскуплены все билеты на поезда из Москвы в Краснодар перед майскими праздниками

На последние предпраздничные дни 27, 28 и 29 апреля раскуплены почти все билеты на поезда из Москвы в Краснодар.

По данным сервиса tutu.ru, на 27 апреля билетов на поезда, следующих без пересадок в краевую столицу, нет.

Такая же ситуация с прямыми поездами на 28 и 29 апреля. По несколько билетов осталось на пассажирские составы, следующие с одной пересадкой в Саратове, Воронеже и Ростове-на-Дону.

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