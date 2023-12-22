В «Транспорт Краснодара онлайн» добавят возможность поиска альтернативного пути

Мобильное приложение «Транспорт Краснодара онлайн» запустили почти год назад. За это время его скачали несколько десятков тысяч человек.

С помощью приложения можно в режиме реального времени посмотреть движение транспорта на линии, узнать, когда придет нужный маршрут или найти ближайшую остановку.

Установить приложение можно на устройства с операционной системой iOS, а также на Android с помощью Google Play. Приложение доступно и в RuStore.

В следующем году в приложение планируют добавить функцию поиска альтернативных маршрутов с учетом пересадок и дорожной ситуации. Кроме того, для удобства пассажиров туда внесут справочную информацию о расписаниях движения и тарифах маршрутов, а также реквизитах предприятий.

«Приложение пользуется спросом, поэтому его функции будем расширять. Например, появится возможность регистрации обращений пассажиров — краснодарцы в онлайн-режиме смогут оставить сообщения о работе транспорта, светофоров, состоянии дорог и остановок с прикреплением фото и видео. Таким образом они помогут нам оперативно выявлять сбои или недочеты», — отметил заместитель главы города Владимир Архипов.

Кроме того, в следующем году на остановках и в салонах транспорта планируют разместить QR-коды. С их помощью пассажиры смогут узнать о приближении нужного трамвая, троллейбуса и автобуса или о временном изменении движения, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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