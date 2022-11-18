В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске

Фото chernomor.transneft.ru

Днем 18 ноября в Telegram-канале Mash опубликовал информацию о том, что нефтяная гавань «Шесхарис» в Новороссийске подверглась атаке морского беспилотника ВСУ.

Сообщается, что якобы на «Шесхарисе» зафиксировали повреждения, которые не повлияли на работоспособность систем, а на месте происшествия обнаружили обломки беспилотника ВСУ.

Однако в «Транснефти» эту информацию назвали фейком.

«Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет», — цитирует пресс-секретаря «Транснефти» ТАСС.

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