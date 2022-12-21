В топ-3 самых аварийных регионов России вошел Краснодарский край

В рейтинге регионов страны с самым большим количеством ДТП Кубань заняла второе место.

Всего с января по ноябрь 2022 года в Краснодарском крае произошло 5 тыс. 229 аварий. Первое место заняла Москва — там за 11 месяцев года произошло 7 тыс. 112 аварий, третье место — Нижегородская область: 3 тыс. 984 ДТП.

В топ-3 регионов с наименьшим количеством аварий вошли Чукотка — 16, Ненецкий автономный округ — 22 и ФТ Сириус — 74.

При этом в целом по стране наблюдается тенденция к снижению аварийности — с 2018 года по ноябрь 2022 года количество ДТП максимально снизилось в 2020 году, сообщает ИА «Промрейтинг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%. В этом году зарегистрировали свыше 5 тыс. происшествий. Большинство аварий в крае происходит из-за нарушения правил, в частности, выбора дистанции и обгона.