Число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%
Итоги подвели на заседании краевой межведомственной комиссии под председательством вице-губернатора региона Андрея Прошунина.
Заместитель главы региона рассказал, что в текущем году зарегистрировали свыше 5 тыс. происшествий. По сравнению с прошлым — количество снизилось на 3,5%.
По словам Прошунина, большинство аварий в крае происходит из-за нарушения правил, в частности, выбора дистанции и обгона.
Кроме того, участники совещания обсудили подготовку дорог к зиме.
«На федеральных и краевых дорогах задействовано свыше 1,6 тыс. единиц специализированной техники, заготовлены материалы для предотвращения образования гололеда. Трассы регионального значения на 100% готовы к зиме», — цитирует начальника отдела содержания автомобильных дорог краевого минтранса Владислава Шевченко пресс-служба администрации Краснодарского края.
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