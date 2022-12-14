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Число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-dtp-v-krasnodarskom-krae-za-god-snizilos-na-3-5
Число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Итоги подвели на заседании краевой межведомственной комиссии под председательством вице-губернатора региона Андрея Прошунина.

Заместитель главы региона рассказал, что в текущем году зарегистрировали свыше 5 тыс. происшествий. По сравнению с прошлым — количество снизилось на 3,5%.

По словам Прошунина, большинство аварий в крае происходит из-за нарушения правил, в частности, выбора дистанции и обгона.

Кроме того, участники совещания обсудили подготовку дорог к зиме.

«На федеральных и краевых дорогах задействовано свыше 1,6 тыс. единиц специализированной техники, заготовлены материалы для предотвращения образования гололеда. Трассы регионального значения на 100% готовы к зиме», — цитирует начальника отдела содержания автомобильных дорог краевого минтранса Владислава Шевченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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