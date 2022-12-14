В лобовом ДТП в Динском районе пострадали оба водителя
Авария произошла 14 декабря около 12:25 на трассе М-4 «Дон» на выезде из Краснодара.
По предварительным данным, 35-летний водитель «ГАЗ» на развязке превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Datsun on-DO, которым управляла 48-летняя женщина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По словам очевидцев, после столкновения грузовик загорелся.
«Один из мужчин пытался достать водителя через лобовое стекло, но оно очень плохо разбивалось. В этот момент автомобиль загорелся. Мужчины, которые находились рядом, стали переворачивать «Газель», чтобы достать водителя. Они ее перевернули очень быстро», — цитирует рассказ очевидца газета «РВС».
В ДТП пострадали оба водителя. Их доставили в Динскую ЦРБ. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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