В лобовом ДТП в Динском районе пострадали оба водителя

Авария произошла 14 декабря около 12:25 на трассе М-4 «Дон» на выезде из Краснодара.

По предварительным данным, 35-летний водитель «ГАЗ» на развязке превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Datsun on-DO, которым управляла 48-летняя женщина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, после столкновения грузовик загорелся.

«Один из мужчин пытался достать водителя через лобовое стекло, но оно очень плохо разбивалось. В этот момент автомобиль загорелся. Мужчины, которые находились рядом, стали переворачивать «Газель», чтобы достать водителя. Они ее перевернули очень быстро», — цитирует рассказ очевидца газета «РВС».

В ДТП пострадали оба водителя. Их доставили в Динскую ЦРБ. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также: годовалый ребенок пострадал в ДТП в Новороссийске.