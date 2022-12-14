Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Новороссийске
Происшествия
14.12.2022 12:58
Авария произошла 13 декабря около 18:00 на улице Менжинского.
По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Лада» ехал по улице Менжинского со стороны улицы Гоголя и на пересечении равнозначных дорог не пропустил ВАЗ-2115, который ехал по улице Шаумяна.
В результате ДТП пострадал годовалый ребенок, его госпитализировали. Ребенок находился с родителями в ВАЗ, его перевозили в детском кресле. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОГИБДД Новороссийска в Telegram.
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