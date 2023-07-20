В топ-3 по количеству оформленных карт болельщика попал Краснодар

Перед началом игр РПЛ в столице Кубани также оформили более 40 тыс. абонементов.

Карту болельщика получили свыше 1 млн россиян. Лидерами по количеству выданных карт стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Так, в Москве это 148 тыс. болельщиков, а в Петербурге 132 тыс. В Краснодаре карту получили 123 тыс. человек. В числе оформленных карт 64% выдали мужчинам, а 36% женщинам.

Детям младше 14 лет, а также пенсионерам и инвалидам можно получить карту болельщика без посещения МФЦ. Так, порядка 183 тыс. детей уже оформили карту, среди них 26 тыс. — по упрощенной процедуре, сообщает РИА «Новости Спорт».

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