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РФС оштрафовал новороссийский «Черноморец» на 220 тыс. рублей за невоспитанных болельщиков

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Ссылка https://kuban24.tv/item/rfs-oshtrafoval-novorossijskij-chernomorets-na-220-tys-rublej-za-nevospitannyh-bolelshhikov
РФС оштрафовал новороссийский «Черноморец» на 220 тыс. рублей за невоспитанных болельщиков
Фото vk.com/fcchernomorets.nvrsk

Матч первого тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Аланией» прошел вничью со счетом 1:1  в Новороссийске 17 июля.

Перед игрой один из фанатов пытался сорвать основной баннер «Черноморца» в ответ на кражу флага владикавказского клуба. Чтобы не допустить вмешательства буйных болельщиков сотрудники стадиона увели нарушителя. Тем не менее позже в потасовку включились футболисты «Алании».

Новороссийский клуб оштрафовали на 220 тыс. рублей за необеспечение общественного порядка, за неправомерные действия болельщиков, а также за бросание ими предметов на прилегающую к футбольному полю территорию. За другие нарушения «Черноморцу» выписали штраф размером 25 тыс. рублей. Владикавказскую «Аланию» за неправомерные действия фанатов оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сорвавшего флаг «вражеского» футбольного клуба фаната арестовали в Новороссийске.

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