Сорвавшего флаг «вражеского» футбольного клуба фаната арестовали в Новороссийске. Видео

Из-за действий злоумышленника начало футбольного матча задержали.

Нарушителя доставили в отдел полиции Центрального района Управления МВД России по Новороссийску. На него составили протокол о «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Также ему запретили посещать официальные спортивные соревнования на год, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.

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