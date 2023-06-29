В топ-25 самых успешных губернаторов России «Национального рейтинга» вошел глава Кубани

Исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов РФ за май–июнь 2023 года, провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам своей работы за этот период попал в число лидеров рейтинга, заняв 24 место из 85.

Журналист, политолог, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил успехи в развитии региона. Так, бюджет Краснодарского края в 2023 году составил 500 млрд рублей. Большую его часть — 279,7 млрд рублей — направили на развитие соцсферы.

«Все выплаты обеспечены в полном объеме, социальные пособия проиндексированы. Таких исторических значений удалось достичь, в том числе, благодаря принятому Плану обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Документ включает в себя более 60 антикризисных решений», — подчеркнул Малькевич.

Так, бизнесу в регионе доступны 125 видов господдержки — льготные программы финансирования, субсидии, гранты, займы и гарантии. Власти докапитализировали Фонд развития промышленности до 5 млрд рублей, нарастили Фонд микрофинансирования до 3,6 млрд рублей, Фонд развития бизнеса — до 1,4 млрд рублей. В этом году в регионе реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных производств на общую сумму 24,2 млрд рублей.

«Также Краснодарский край выходит на серийное производство беспилотников. Они нужны, в первую очередь, для военнослужащих, но аппараты также можно использовать и в других сферах, например, в сельском хозяйстве или для фиксации нарушений ПДД. В 2023 году предусмотрели гранты на разработку опытных образцов летательных аппаратов и продукции электронной промышленности — до 2,5 млн рублей на образец», — отметил политолог.

Кроме того, в туротрасли региона реализуют 38 инвестиционных проектов на 304 млрд рублей. Это позволит к 2030 году увеличить емкость курортов на 28 тыс. номеров. Ежегодно край принимает более 17 млн гостей, поэтому новые средства размещения очень востребованы. Сейчас на Кубани более 10 тыс. гостиниц, санаториев и отелей. Из них 277 отелям присвоили высшую категорию 4-5 звезд. Наибольшее количество таких объектов расположено в Сочи, Анапе и Геленджике.

В Краснодарском крае одномоментно строятся 170 социальных объектов. Еще в регионе отремонтируют 640 образовательных организаций, направив на эти цели более 2,4 млрд рублей. Также в этом году на Кубани впервые капитально отремонтируют более 1 тыс. домов. На эти цели предусмотрели почти 6 млрд рублей.

Новые объекты транспортной инфраструктуры в регионе строят с опережением сроков. При поддержке федерального центра развивают альтернативные транзитные маршруты. К примеру, на полгода раньше срока запустили Дальний Западный обход Краснодара, что позволило перенаправить транспортные потоки к Крымскому мосту. Провели техническое открытие нового Яблоновского моста. Продолжают ремонтировать дороги в муниципалитетах. Всего в 2023 году в Краснодарском крае построят и обновят 480 км дорог, из них более 100 км — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

До конца года по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 142 общественные территории. Обновление всех запланированных зеленых зон уже полностью завершили в Северском, Успенском и Курганинском районах. Парки, скверы, улицы и набережные на следующий год выбирали в ходе рейтингового голосования: в 2023 году в нем приняли участие около 700 тыс. жителей.

Помимо этого, Краснодарский край, как главный аграрный регион страны, продолжает собирать рекордные урожаи. В 2023 году аграрии планируют получить не менее 12,4 млн т зерновых.

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