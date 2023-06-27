Кондратьев: кубанские аграрии полностью обеспечивают саженцами садоводческие хозяйства края и соседних регионов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за прошлый год на Кубани вырастили 7,5 млн саженцев фруктовых и ягодных культур.

Глава Кубани отметил, что поддержка Правительства РФ позволяет значительно увеличить производство саженцев.

«Благодаря поддержке Правительства России сельхозпроизводители получают стимулирующие субсидии на закладку и уход за фруктовыми садами, что позволяет снизить затраты на обустройство питомников на 20% и увеличить производство отечественных саженцев. В Краснодарском крае это одно из приоритетных направлений. За счет планомерной господдержки с 2016 года мы в два раза увеличили производство плодовых саженцев, в 1,7 раз — количество питомников. В прошлом году получили 7,5 млн саженцев фруктовых и ягодных культур. В результате сегодня наши аграрии полностью обеспечивают отечественными саженцами крупные и малые садоводческие хозяйства края и соседних регионов. Так мы решаем задачу по импортозамещению», — сказал Кондратьев.

На Кубани действуют 30 питомников, где выращивают саженцы для промышленного садоводства. В текущем году за бюджета края ставки субсидий увеличили на 20% — до 1,2 млрд рублей. В настоящее время садоводческие предприятия уже получили почти 700 млн рублей.

В прошлом году на Кубани собрали более 600 тыс. т фруктов и ягод. Это рекордный урожай. В этом году планируют заложить 1 тыс. 600 га садов. Более 80% их них — интенсивного и суперинтенсивного типа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году край получит более 845 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель.