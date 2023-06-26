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Кондратьев: в 2023 году край получит более 845 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-2023-godu-kraj-poluchit-bolee-845-mln-rublej-na-melioratsiyu-selskohozyajstvennyh-zemel
Кондратьев: в 2023 году край получит более 845 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас общая площадь мелиорируемых земель на Кубани превышает 386 тыс. га.

«На эти средства наши аграрии смогут возвести и реконструировать оросительные системы на площади около 4,5 тыс. га. Они позволяют использовать сельскохозяйственные земли максимально эффективно — повышать плодородие почв и увеличивать объемы производства различных культур», — отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что это один из ключевых инструментов, который важен аграрной Кубани, чтобы и дальше оставаться гарантом продовольственной безопасности России.

За последние 5 лет в крае в эксплуатацию ввели свыше 34 тыс. га. На этих территориях выращивают сахарную кукурузу, горох, лук, картофель, а также фрукты и зерновые культуры.

В 2024 году в регионе планируется построить мелиоративные системы общей площадью почти 1,7 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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