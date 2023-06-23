Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Крымского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 июня продолжил цикл #МаршрутыКубани.

Глава Кубани отметил, что туристические места Крымского района оставят у туристов самые яркие впечатления.

«В Крымском районе красивейшие прикубанские равнины перетекают в предгорья Большого Кавказа. Неповторимое сочетание горных склонов и долин рек, фруктовых садов и лесов, лавандовых полей и виноградников», — написал Кондратьев в Telegram.

Одной из популярных локаций являются лавандовые поля. В туристическом комплексе «Долина Лефкадия» в селе Молдаванское можно увидеть не только виноградники, но и лавандовые поля, трюфельные плантации и платановые аллеи.

В районе действуют 10 винных заводов и небольших виноделен. Так, в хуторе Школьном можно посетить поместье «Шато Андре». Там организуют экскурсии по виноградникам, дегустации вин и блюд из фермерских продуктов.

Еще одна достопримечательность района — памятник «Бабушка-вышка». Он посвящен первой в России скважине, которую пробурили в 1864 году. Именно с нее началась история русской нефтяной промышленности.

Известный мемориальный комплекс «Сопка Героев» создали в честь 18 тыс. воинов, погибших в боях за легендарную высоту 121.4. Она входила в оборонительную систему немцев «Голубая линия».

В станице Варениковской есть природная достопримечательность — грязевой вулкан Шуго. Он является одним из крупнейших действующих грязевых вулканов в РФ. Еще одна природная достопримечательность находится в хуторе Школьном. Это источник «Щелоков родник». В его открытой купели температура воды круглый год не превышает +11°С.

На площади Крымска можно увидеть скульптуру небесного покровителя района — архангела Михаила, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Брюховецкого района.