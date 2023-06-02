Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Брюховецкого района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 июня продолжил цикл #МаршрутыКубани.

«Брюховецкий район расположился в центральной равнинной части Краснодарского края. Станица Брюховецкая — одна из старейших на Кубани. Более 230 лет назад здесь у слияния двух рек обосновались на пожалованных землях казаки. На территории района расположено более 120 археологических памятников и 3 древних городища, стилизованный хутор, где показан традиционный быт и уклад жизни казаков», — написал губернатор в Telegram-канале.

На въезде в Брюховецкую расположен мемориал «Катюша» — боевая машина БМ-13. Ее установили на высоком кургане в честь воинов 49-го гвардейского полка, освобождавших район.

Одно из популярных мест жителей — парк имени Юрия Гагарина. Раньше в его центральной части возвышался «Великий курган» — возле него в 1803 году поселились первые казаки района.

Во дворе историко-краеведческого музея растет 110-летний платан. Его посадили во дворе купеческого дома еще в 1912 году. На аллее Чернобыльцев в станице размещены 5 тематических стендов. В ликвидации катастрофы участвовал 131 житель Брюховецкой, из них 65 награждены медалями и орденами.

Рядом с аллеей — храм святого великомученика Георгия Победоносца. Камень для его строительства заложили еще в 2014 году, в канун 70-й годовщины Великой Победы. Недалеко от церкви обустроили сквер и детскую площадку.

Кроме того, в районе открыт музейно-туристский комплекс под открытым небом в виде хутора — «Казачий остров». Также есть охраняемый памятник природы — высаженный еще в 1948 году Бейсугский лес площадью более 200 га.

В Брюховецком районе расположена Екатерино-Лебяжинская Николаевская пустынь — один из первых монастырей на Северном Кавказе. Обитель разгромили в 1917 году, однако спустя почти 100 лет ее решили возродить, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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