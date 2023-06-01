Для детского туризма рекомендовали 11 маршрутов в Краснодарском крае

Популярные маршруты продолжительностью от одного до 12 дней подойдут как для самостоятельного туризма, так и для прохождения организованными группами из лагерей и здравниц.

В общей сложности для детского туризма рекомендованы 11 маршрутов.

«К каждому дали рекомендации по возрасту участников, количеству человек в группе, подготовке. В целях безопасности рекомендуем проходить маршруты в сопровождении квалифицированных инструкторов-проводников», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

«Детские» маршруты перед началом сезона обследовали специалисты «Кубань-СПАС» совместно с с министерством ГО и ЧС

Большинство этих маршрутов пролегает по Абинскому, Северскому, Мостовскому районам, а также Геленджику, Горячему Ключу и Сочи. В перечне «Плесецкие водопады», «К склонам, дольменам и водопадам Кизинчи», «Радоновый источник. Казачий стан», «Водопад Чаша. Восхождение на хребет Герпегем», «Через перевал Аишхо к Черному морю», а также часть «Большой Кубанской тропы».

С полным списком можно ознакомиться на сайте министерства курортов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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