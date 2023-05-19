Кондратьев: 90 кемпингов и 400 турмаршрутов откроются летом в Краснодарском крае

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, Кубань предложит летом гостям разные форматы отдыха.

Любители кемпингов смогут разместиться в палатках, тент-хаусах, шатрах, домах на колесах.

«Летом откроются 90 кемпингов и глэмпингов на 4 тыс. мест. Если раньше они воспринимались, как возможность размещения «пляжных» туристов, то сейчас это такой же комфортный вид отдыха вдали от шума и суеты», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что в этом году по нацпроекту создали еще 13 кемпингов, они расположены в предгорьях Абинского, Северского, Мостовского районов, на побережье Геленджика, Ейского и Туапсинского районов.

На Кубани растет число пеших турмаршрутов. Всего летом будет работать более 400 экскурсионных и туристских маршрутов.

«Некоторые уникальны и находятся на территории заповедников, национальных парков и горных курортов. В прошлом году мы внесли в реестр 43 новых маршрута, в этом — еще 23», — добавил Вениамин Кондратьев.

Также на курортах Кубани будут работать более 700 точек притяжения и объектов турпоказа. Это парки аттракционов, винодельни, контактные зоопарки, водопады, смотровые площадки, дольмены, археологические раскопки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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