Анапа, Сочи и Кабардинка вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в глэмпингах и кемпингах
Российский сервис бронирования проанализировав данные заявок для отдыха в глэмпингах и кемпингах в 2023 году. В рейтинг вошли три курорта Краснодарского края.
Эксперты определили самые популярные направления. На первом месте оказался Архыз — 8% бронирований. В среднем туристы планируют отдых в Архызе продолжительностью 3 ночи по 10,9 тыс. рублей в сутки.
На втором месте находится Анапа — 5% бронирований. Туда туристы едут отдыхать в кемпингах на 8 ночей со стоимостью суток 6,5 тыс. рублей. Третье место занял Чемал на Алтае — 4% (4 ночи за 4,4 тыс. рублей в сутки).
Сочи находится на 9-м месте рейтинга (9 ночей за 3,4 тыс. рублей в сутки). Село Кабардинка замыкает десятку направлений (7 ночей за 5,4 тыс. рублей в сутки).
Также в десятку попала столица Республики Адыгея — Майкоп. Туристы едут отдыхать туда в среднем на 4 дня, стоимость номера в сутки там составляет 4,8 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Tvil.ru.
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