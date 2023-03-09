В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края

Всего в топ-50 лучших вкусов России в 2023 году по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia попали 20 винных брендов, семейных хозяйств и локальных производств.

Рейтинг создали на основе голосования 500 ведущих экспертов, сомелье, рестораторов и шефов по всей стране.

Первое место рейтинга занял завод шампанских вин «Абрау Дюрсо», на втором месте расположилось винное хозяйство «Сикоры» в хуторе Семигорском Новороссийска. На третьем месте — «Галицкий и Галицкий» в станице Гостагаевской Анапского района.

Также в топ-10 вошли «Долина Лефкадия», «Гай Кодзор», «Кубань-Вино», Chateau Pinot и Chateau de Talu.

«Наши сегодняшние герои — игристые, мускулистые, терруарные, миллезимные, коллекционные, авторские, модные, биодинамические, выдержанные, великие, автохонные, самые разнообразные. Главное — исключительные, качественные, любимые, родные, свои. За всеми стоит колоссальный, упорный труд, настойчивость, талант и вера в успех», — сообщает пресс-служба путеводителя 50 Best Tastes of Russia.

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