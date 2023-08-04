В Тимашевском районе в ДТП пострадал 13-летний мальчик
Происшествия
04.08.2023 09:27
Авария произошла 4 августа в 7:20 на трассе в районе поселка Советского.
По предварительным данным, столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Land Rover. В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик — уроженец Рязанской области.
На место аварии прибыли спасатели. Они отключили аккумуляторные батареи в автомобилях, оказали пострадавшему подростку первую помощь и транспортировали его к машине скорой, сообщает Тимашевский АСО в Telegram.
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