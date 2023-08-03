Два грузовика столкнулись на трассе под Краснодаром

Авария произошла 3 августа около 13:00 на 8 км федеральной автодороги Краснодар — Верхнебаканский.

Полицейские установили, что 33-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль под управлением 37-летнего жителя Новороссийска, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал. КамАЗ получил сильные механические повреждения. Столкнувшиеся грузовики перекрыли крайнюю правую полосу на дороге. Сейчас их эвакуируют с проезжей части.

По факту аварии Госавтоинспекция Тахтамукайского района проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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