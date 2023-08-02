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В Павловском районе под колесами грузовика погиб пешеход

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-pod-kolesami-gruzovika-pogib-peshehod
В Павловском районе под колесами грузовика погиб пешеход
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария со смертельным исходом произошла 1 августа около 17:00 в районе 1-го километра ФАД «Кавказ».

По предварительным данным, 64-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом сбил 44-летнего мужчину, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате происшествия пешеход погиб на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства устанавливаются.

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