В Павловском районе под колесами грузовика погиб пешеход

Авария со смертельным исходом произошла 1 августа около 17:00 в районе 1-го километра ФАД «Кавказ».

По предварительным данным, 64-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом сбил 44-летнего мужчину, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате происшествия пешеход погиб на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства устанавливаются.

Читайте также: легковушка выехала на встречку и врезалась в самосвал в Динском районе, ее пассажир погиб.