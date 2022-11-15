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В Тимашевском районе произошел массовый падеж зайцев

Происшествия
15.11.2022 17:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevskom-rajone-proizoshel-massovyj-padezh-zajtsev
В Тимашевском районе произошел массовый падеж зайцев
Фото zttim.ru

На прошлой неделе местные жители обнаружили в полях района мертвых зайцев. У тех, что еще были живы, наблюдались признаки заболевания.

«Животные погибли в результате отравления. Из-за благоприятных погодных условий на полях озимой пшеницы расплодились колонии мышевидных грызунов. Для борьбы с ними фермеры используют препарат китайского производства, который согласно документации безвреден, но на деле от него гибнут не только мыши, но зайцы, фазаны, голуби и другие животные», — предположил председатель Тимашевского районного охотобщества Юрий Семенов.

По его словам, препарат для травли грызунов нужно помещать в норки и присыпать землей. Однако некоторые фермеры раскладывают отравленную пшеницу на полях при помощи сеялок и механических разбрасывателей, что категорически запрещено.

Егерская служба Тимашевского района посетила местных фермеров и попросила их не разбрасывать яд на полях механизированным способом, потому что это наносит вред дикой природе. Также на полях организовали круглосуточное наблюдение. На нарушителей будут составлять административные протоколы и передавать их в правоохранительные органы, пишет газета «Знамя Труда».

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