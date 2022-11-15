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В Кропоткине возле трассы нашли мертвого лося

Происшествия
15.11.2022 12:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kropotkine-vozle-trassy-nashli-mertvogo-losya
В Кропоткине возле трассы нашли мертвого лося

Труп дикого животного обнаружили 14 ноября возле автодороги «Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем».

Очевидец снял видео с места происшествия. На кадрах видно, как труп лося увозят при помощи трактора. По его словам, на месте работали полицейские и охотоведы, пишет газета «Огни Кубани».

Точная причина смерти лося пока неизвестна. Обстоятельства произошедшего устанавливают эксперты.

«Сейчас специалисты ждут результатов проведенной экспертизы. Видимых повреждений у лося нет», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По результатам экспертизы станет ясно, по какой причине погиб лось. Если выяснится, что дикое животное сбил автомобиль, то его водителю будет грозить административная ответственность за незаконное оставление места ДТП.

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