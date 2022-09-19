Полиция нашла водителя, сбившего насмерть стадо диких кабанов в Краснодарском крае

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Авария произошла 18 сентября около 1:20 на трассе М-29 в 3 км от виадука села Отрадо-Кубанское в сторону Гулькевичи.

На трассе М29 водитель сбил 16 диких кабанов, а затем скрылся. Туши животных некоторое время лежали на дороге.

«Сотрудники ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Гулькевичскому району при помощи технических средств автоматической фотовидеофиксации вычислили автомобиль «Газель», водителем которой оказался житель города Краснодара. Он пояснил, что животные оказались на дороге внезапно, убрать он их не смог по религиозным соображениям», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее в Минприроды Кубани сообщили, что в результате ДТП погибли 16 кабанов: 7 самок, 5 самцов. Еще 4 особей установить не смогли. Государству причинен ущерб в особо крупном размере 480 тыс. рублей.