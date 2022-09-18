В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
Происшествия
18.09.2022 15:28
Авария произошла 18 сентября около 1:20 на трассе М-29 в 3 км от виадука села Отрадо-Кубанское в сторону Гулькевичи.
По предварительным данным, водитель, предположительно, автомобиля марки «Газель» совершил наезд на диких кабанов, после чего скрылся с места аварии.
В результате ДТП погибли 16 кабанов: 7 самок, 5 самцов. Еще 4 особей установить не смогли. Государству причинен ущерб в особо крупном размере 480 тыс. рублей.
По данному факту в территориальное подразделение полиции направили материал для возбуждения уголовное дела. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 8 (918) 39-79-009 или 102, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.
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