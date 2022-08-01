Животных из притравочной станции под Краснодаром отправили на реабилитацию в Петербург

Видео канала «Кубань 24»

Животных изъяли и отправили в реабилитационный центр в Санкт-Петербурге.

О подозрительной площадке, на которой, по словам зоозащитников и местных жителей, натаскивали охотничьих собак, рассказали в начале июля в программе «Факты» на «Кубань 24». Тогда в закрытых вольерах обнаружили в плачевном состоянии 10 лис, трех барсуков и двух енотовидных собак. Многие их них были травмированы.

По факту издевательства над животными уже проводит проверку прокуратура. По закону натравливать собак на зверей нельзя. Диким животным будет оказана квалифицированная помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в приюте Горячего Ключа лисе со сломанной челюстью с притравочной станции сделали операцию.