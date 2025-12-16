В Тимашевском районе пожаловались на проблемы со светом из-за нелегального цеха

На постоянные перебои со светом и подозрительных соседей пожаловались жители станицы Медведовской. Из-за слабого напряжения люди уже более года не могут включить несколько электроприборов одновременно. Местные считают, что проблема появилась из-за незаконно организованного промышленного производства по соседству.

Чтобы пропылесосить в доме семье Вахрушевых приходится выключать все электроприборы. Иначе выбиваются пробки и приходится все перезагружать. Здесь живут три поколения многодетной семьи. Чтобы обогреть жилье, родственники включают сплит-систему. Пока она работает, другие бытовые дела приходится откладывать.

«Чтобы было тепло, сплит-система должна работать. Если детей купать одновременно, у нас включится бойлер для горячей воды, и тогда все гаснет. Как мы должны купать своих детей в таких условиях?» — сетует житель станицы Медведовской Евгений Вахрушев.

От перебоев со светом страдают около 20 домов на улице Заречной. Местные жители жаловались в разные инстанции. В итоге приехали электрики, установили новые счетчики и снизили напряжение до 3 киловатт.

Рядом с улицей уже давно установлена трансформаторная подстанция. В ней люди обнаружили изменения: появились новые столбы и натянутые провода, по которым электричество идет в другую сторону. По мнению местных жителей, электричество идет на предприятие, которое работает нелегально.

Новые кабели привели журналистов «Кубань 24» к участку на той же улице. Во дворе виднеются двухэтажные постройки, труба, до потолка навеса здесь сложены коробки. В посещении участка отказала плохо говорящая по-русски женщина, сказав, что это частная территория.

Женщина поспешила скрыться, но не учла, что электрокабель все это время был за ее спиной. Три провода, сплетенные в одну веревку, тянулись вверх, а затем вглубь участка. Для чего? На этот счет местные жители выдвинули свои версии. По одной из них, там разместили производственные цеха.

По словам станичников, раньше здесь видели немало иностранцев. При этом все были в масках. Правоохранители уже провели проверку.

«За незаконную трудовую деятельность и пребывание на территории Российской Федерации привлечено четыре уроженца Республики Узбекистан, двое из которых были выдворены из страны», — сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

К ответственности привлекли и работодателя. В администрации муниципалитета уже предложили способ решения проблемы местных жителей.

«По указанному адресу нет официально зарегистрированного предприятия в соответствии с законодательством РФ. На основании данной заявки ПАО «Россети Кубань» изготовили проект модернизации мощностей трансформаторной подстанции. Он предусматривает частичную замену электроопор, а также замену части «голых» проводов на СИП, в том числе и для жителей улицы Заречной. Бесплатно», — говорится в сообщении администрация Тимашевского района.

Власти также сообщили, что после завершения работ через линию электропередачи будет поступать 150 киловатт энергии, и этого должно хватить жителям для комфортной жизни.

Читайте также: по поручению Кондратьева наладили электричество семье с инвалидом на ИВЛ.

Подпишись, здесь всегда интересно.