По поручению Кондратьева наладили электричество семье с инвалидом на ИВЛ

Сообщение о низком качестве электроснабжения поступило 5 декабря на «Прямую линию» с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым от жительницы станицы Старотитаровской Темрюкского района Татьяны Бутурлакиной.

Женщина, чьи муж и сын сейчас находятся на СВО, пожаловалась на низкое качество электроснабжения, не позволяющее включить аппарат ИВЛ для младшего сына-инвалида. Глава Кубани поручил разобраться в ситуации.

В тот же день Славянские электрические сети филиала «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» отчитались о выполнении поручения.

«В ответ на данное обращение специалисты предприятия «Славянские электрические сети» филиала «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» оперативно выехали по указанному адресу и провели у потребителя диагностику прибора учета. В целях повышения качества электроснабжения потребителя энергетики в полном объеме сегодня выполнили все необходимые работы по увеличению мощности», — сообщили в пресс-службе компании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 5 декабря поручил главе района Федору Бабенкову до конца дня разобраться в ситуации с отключением электричества. Глава Кубани напомнил, что за каждой семьей бойца СВО в крае закреплен сотрудник администрации района.

