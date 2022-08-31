В Тимашевском районе появится новая площадка для скейтбординга

Видео канала «Кубань 24»

Новое пространство для скейтбордистов подготовят в парке станицы Роговской. Сейчас там заливают спортивное акриловое покрытие.

Основанием спортивной площадки стала армированная и отшлифованная до гладкости бетонная плита площадью 800 кв. м. Когда акрил высохнет, начнут устанавливать горки для трюков. Помимо этого, в самом парке уже заменили скамейки. Также здесь обустроят детскую и воркаут площадки.

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